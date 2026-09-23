Lazio, i primi effetti della protesta dei tifosi: attesa per il prossimo bilancio

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RASSEGNA STAMPA - La rivalutazione di Formello nel 2025 e le plusvalenze realizzate tra l’estate 2025 e l’inverno 2026, per un totale di 39,3 milioni con le cessioni di Castellanos, Guendouzi e Tchaouna, hanno permesso alla Lazio di contenere il rosso del bilancio chiuso al 30 giugno 2026. La perdita è scesa a 10 milioni, contro i 17,2 dell’esercizio precedente. Ma nei numeri iniziano a pesare anche gli effetti della contestazione dei tifosi.

I ricavi da gara sono infatti crollati da 22,9 a 18,1 milioni, quasi 5 milioni in meno. Un dato sul quale ha inciso anche l’assenza dell’Europa, ma che fotografa il primo effetto della protesta iniziata il 30 gennaio. Il vero impatto si vedrà però nel prossimo esercizio: nella stagione 2026-27 mancano all’appello circa 25-26 mila abbonati rispetto ai 29.918 della stagione precedente. Tra abbonamenti, biglietti e merchandising, la Lazio rischia così di perdere 15-20 milioni.

A rendere il quadro ancora più delicato c’è la crescita dei costi operativi, saliti da 174 a 187,4 milioni, con il costo del personale passato da 98,2 a 104,6. Le disponibilità liquide sono invece scese da 6,06 a 1,84 milioni. Il patrimonio netto è tornato positivo, a +113,6 milioni, ma grazie alla rivalutazione di Formello. Il messaggio dei conti è quindi chiaro: la protesta, accompagnata dall'assenza dell'Europa, rischia di avere un peso sempre maggiore sui bilanci futuri.