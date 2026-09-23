Dalla Capitale alla Nazionale: Mancini e Frattesi, rilancio azzurro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Italia riparte dall'Olimpico. Il Mancini-bis inizia proprio nella Capitale, con la sfida contro il Belgio. Niente di nuovo per Mancini e Frattesi, che conoscono molto bene sia lo stadio che la città. Sono i simboli di Roma e Lazio, entrambi tornati in Nazionale dopo un periodo complicato e reduci dalla delusione Mondiale contro la Bosnia.

Con loro c'era Gattuso, che ora Davide ha ritrovato in biancoceleste e con cui si sta rilanciando. Gianluca, invece, è ancora Gasperini e viene da qualche errore di troppo in giallorosso. Per questo cerca il suo riscatto. È una ripartenza per tutti e due, in modalità diverse e con maglie opposte. Al centro ora però c'è l'azzurro.

Il ct spera nella loro spinta sin da subito, per confermarli poi nelle convocazioni a venire. Per la gara di venerdì, Mancini dovrebbe partite titolare; Frattesi invece ha davanti Tonali e Barella e potrebbe quindi partire dalla panchina. La scelta spetterà a Mancini, che li proverà tutti in questi primi quattro impegni di Nations League.