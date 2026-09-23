GOSSIP | Martina Colombari: "Sex toys? Basta tabù. Durante il matrimonio..."

Martina Colombari ha deciso di raccontarsi in un libro “Il cambiamento sei tu” in cui affronta il tema del tempo che passa, del corpo, e racconta anche momenti difficili della sua vita come alcuni alti e bassi che hanno caratterizzato il suo lungo matrimonio con Billy Costacurta. “Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione... <<< MARTINA COLOMBARI >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini