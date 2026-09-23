Lazio, Isaksen: "Che inizio! Spero di giocare di più, sto recuperando e..."

Torna a parlare Gustav Isaksen, intervistato da TV2 Sport. Direttamente dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio si è espresso sull'inizio di stagione in campionato con Gattuso in panchina e sulla sua condizione fisica dopo un'estate complicata. Di seguito le sue parole: "Ho subito un piccolo intervento in estate (per la pubalgia, ndr.), per questo ho avuto bisogno di un po' di tempo di adattamento. È stato strano, e alla fine ho saltato tutta la preparazione precampionato. Questo potrebbe aver influito sul mio inizio di stagione complicato, ma sento che sto recuperando gradualmente la condizione partita dopo partita".

"Ora siamo primi in classifica a pari merito, è davvero sorprendente. Come gruppo sono molto orgoglioso e molto felice della squadra, ma personalmente avrei preferito un inizio di stagione migliore. Spero di poter tornare presto al livello in cui ero prima della pausa estiva. Ho avuto molte conversazioni positive con Gattuso, che dice di aspettarmi e di prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto. Dopo di che, una volta che mi sarò guadagnato il posto, spero di poter giocare molto di più".