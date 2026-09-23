Lazio, Cardone: "La missione è tornare in Europa. Se non entrano soldi..."
Giulio Cardone ha commentato ai microfoni di RadioSei gli obiettivi che permetterebbero alla Lazio di attutire le problematiche di bilancio, sottolineando l'importanza di continuare a tenere il passo in campionato. Di seguito le sue parole: "Leggevo stamattina il dato Opta, che mette la Lazio al sesto posto, sopra a Napoli e Atalanta. Ovviamente è uno scenario molto forte e difficile, ma la Lazio deve continuare a tenere il passo; la squadra di Gattuso ha solo il campionato e questo è un fattore importante".
"Nel bilancio c’è sempre un’analisi che fa la società e alla fine le previsioni per il futuro, lì ci sono tutti i fattori che possono portare al conseguimento dell’equilibrio economico patrimoniale. Adesso siamo a -10, per arrivare ad un equilibrio generale ci sono una serie di fattori, tra cui il ritorno alle competizioni europee".
"La cosa che ha dato fastidio a Gattuso è che è stato detto in maniera evidente che l’Europa è l’obiettivo minimo e così l’allenatore ha risposto dicendo che è inutile mettere pressioni inutili. Al di là delle pressioni, è chiara la missione: tornare in Europa. Se non entrano soldi non ce la fai a fare mercato. In questa situazione anche la Conference non possiamo permetterci di snobbarla".