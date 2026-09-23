Lazio, Piscedda: “Presto per fare previsioni. Su Noslin e Pinamonti…”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Massimo Piscedda. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “Credo sia troppo presto per fare previsioni, ovvio che se procede così la stagione, con la Lazio che resta concentrata e compatta, il cammino potrebbe continuare bene. Vedremo, ma alla lunga penso che diverse squadre, quelle forti, verranno fuori. Per me, ripeto, è prematuro fare una previsione su come finirà la stagione”.

“Noslin lo stiamo scoprendo ora, ha un tecnico che gli dà credito e lui lo ripaga con buone prestazioni. Di Pinamonti conosciamo il valore ma al momento è ‘anestetizzato’, ciò che abbiamo visto adesso non è ciò che abbiamo visto quando stavo al Sassuolo; è molto più forte di quello che è apparso fino ad ora. A Noslin prima non gli si trovata un posto, ora ha una collocazione precisa, è un centravanti”.

“Se Pinamonti torna in condizioni sicuramente è meglio di Noslin ma lo deve dimostrare. La questione del possibile lavoro non al massimo per via della caviglia non lo comprendo, io da atleta davo sempre tutto per prendermi il posto. Non si devono dare alibi”.