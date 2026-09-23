Reijnders: "In Arabia per i soldi, a fine carriera non voglio più lavorare"

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L’ex Milan Tijani Reijnders ha le idee molto chiare sul suo futuro, semplicemente non vuole più lavorare. Il calciatore, convocato dall’Olanda per le gare di Nations League, ha parlato chiaramente del motivo per cui ha deciso di andare a giocare in Arabia.

“Non voglio più dover lavorare dopo la mia carriera. Firmando con il Manchester City sapevo che non ne avrei avuto più bisogno, ma ora posso anche garantire il benessere delle generazioni future. Se anche i miei nipoti potranno vivere bene grazie a questa scelta, perché non avrei dovuto farlo?".

Al’Al-Qadsiah Reijnders guadagnerà circa 20 milioni di euro all’anno per cinque anni.

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