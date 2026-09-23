Ex Lazio | Leiva subentra nel progetto del Le Mans: i dettagli
23.09.2026 14:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Lucas Leiva è pronto a diventare un nuovo azionista del Le Mans. Infatti, come riporta l'Équipe, l'ex calciatore della Lazio entrerà a far parte della società francese per contribuire ad ampliare i rapporti con il mercato brasiliano grazie alla conoscenza diretta che ha con il presidente Pedro Oliveira, al fine di mettere a disposizione una rete di osservatori capace di individuare nuovi talenti nel continente. Leiva si era ritirato nel 2023 dopo la sua ultima esperienza el Gremio. Adesso ripartirà da una nuova avventura nelle vesti di azionista.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.