Italia, Frattesi su Mancini: "L'ho ritrovato come l'avevamo lasciato"

Durante la conferenza stampa nel ritiro della Nazionale a Coverciano, Davide Frattesi ha spiegato cosa ha trasmesso Roberto Mancini alla squadra dopo il suo ritorno. Di seguito le sue parole: "Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato. Non guardiamo a settimana prossima, ma a più lontano. Anche sbagliando, ma l'importante è trovarci, perché poi quando le partite diventeranno pesanti solo sbagliando potremo fare bene. Ed i nuovi ci daranno una grande mano, ma ripeto, guardiamo a lungo raggio e non solo alla prossima settimana”.

autore Francesco Montano Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge. F_Montano1