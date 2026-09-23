Lazio, Provstgaard: "Gattuso mi sta dando tanta fiducia. Con Sarri..."

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Direttamente dal ritiro della Danimarca, Oliver Provstgaard ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio, ora prima in classifica a pari punti con Inter e Roma dopo sole cinque giornate. Nello specifico ha parlato del suo rapporto con Gattuso, citando anche l'ex tecnico Sarri. Di seguito le sue parole.

"È stato un inizio di stagione positivo e sono felice che il nuovo allenatore abbia riposto fiducia in me, affidandomi un ruolo più importante. Personalmente, credo di aver fatto bene. Ho giocato tutte le partite e abbiamo gli stessi punti delle migliori squadre del campionato. Sono felice che Gattuso mi stia dando tanta fiducia. Lo faceva anche Sarri l'anno scorso, ma alcuni giocatori sono andati via. Questo significa che ce sono di nuovi pronti a farsi avanti. Io sono stato uno di quelli che si è preso un ruolo più importante in questa stagione".