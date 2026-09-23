Lazio, Rocca: "Lotito non va. Un presidente non può comportarsi così"

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è intervenuto a Radio Romanista per parlare del nuovo Stadio della a Roma a Pietralata, soffermandosi anche sul suo rapporto con Gualtieri e Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lo stadio della Roma? Credo che la volontà di tutte le istituzioni è che lo stadio si faccia. La società ha posto tutte le premesse affinché venga realizzato, io stesso avevo espresso qualche dubbio sulla viabilità per l’ospedale Pertini ma ormai ci siamo. Le criticità iniziali erano legate a questo, il tema della viabilità è fondamentale a Roma, ma su questo la società è sempre stata attenta. Mi dispiace che le mie parole siano state un po’ incomprese tempo fa. È bello che venga realizzata questa opera che è a tutti gli effetti pubblica nonostante il progetto sia privato".

"Il rapporto con Gualtieri? Lui è abbastanza tranquillo. Chi è più romanista scatenato è il Prefetto Giannini, che organizza raduni a casa per vedere la partita e quando la Lazio ha una giornata sfortunata non manca di farmelo notare. Lotito? No non va… Non ho rapporti con lui, ma non va… io credo al di là del tifo che la postura di un presidente non possa essere quella dell'insulto o di mettersi a tu per tu con i tifosi. Il presidente deve essere anche un papà e deve saper intercettare i malesseri dei tifosi".