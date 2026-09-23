GOSSIP | Udinese, Okoye fa chiarezza su Belen: "La mia vita privata..."
23.09.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Una delle scorse sere, il portiere dell'Udinese Maduka Okoye è stato visto ballare in discoteca insieme a Belen, ora single dopo la fine della relazione con Gaetano Fidanzati. Il nigeriano è intervenuto sul tema... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.