Lazio, Frattesi sui tifosi: "Olimpico vuoto? Me li godo in trasferta..."
23.09.2026 17:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Davide Frattesi nel corso della conferenza stampa nel ritiro della Nazionale ha commentato cosa significherà tornare a giocare in un Olimpico pieno nella partita contro il Belgio, soffermandosi poi sull'attuale situazione con i tifosi della Lazio: "Bisogna scindere le due cose. In Nazionale nonostante le ultime vicissitudini c'è sempre seguito, anche a partire dalle scuole calcio ci sarà una bella atmosfera. Se da calciatore mi manca l'Olimpico pieno? Io me li godo in trasferta, va bene così”.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.