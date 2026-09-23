Lazio, Frattesi sull'avvio di stagione: "Non me lo aspettavo. Per lo scudetto..."
23.09.2026 18:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Davide Frattesi ha commentato, durante la sua conferenza stampa in ritiro con la Nazionale, il clamoroso avvio della Lazio in campionato dopo la batosta subita in Coppa Italia contro il Mantova: "Onestamente non me lo aspettavo. Abbiamo iniziato con l'entusiasmo basso dopo Mantova, i presupposti non erano dei migliori. Quello che mi piace è che si è creato un bel gruppo e questo fa la differenza, perché riesci a smaltire bene le delusioni e a ricaricarti. Per lo Scudetto chiedete ai ragazzi dell'Inter e della Roma".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.