Lazio, Isaksen svela: "Ho parlato tanto con Gattuso, mi ha detto che..."

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Intervenuto ai microfoni di TV2 Sport, direttamente dal ritiro della Danimarca, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato del suo rapporto con Gattuso, arrivato quest'estate in panchina al posto di Sarri. Di seguito le sue parole: "Spero di poter tornare presto al livello in cui ero prima della pausa estiva. Ho avuto molte conversazioni positive con Gattuso, che dice di aspettarmi e di prendermi tutto il tempo necessario per farmi trovare pronto. Dopo di che, una volta che mi sarò guadagnato il posto, spero di poter giocare molto di più".