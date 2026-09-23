Ex Lazio | Hysaj torna in Italia? Contatti con un club di Serie B: le ultime
23.09.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuova possibile esperienza per Elseid Hysaj. L'ex terzino della Lazio è ancora svincolato dopo aver chiuso la sua avventura in biancoceleste a gennaio, alla fine del suo contratto. Ora per lui si potrebbero riaprire di nuovo le porte dell'Italia. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, l'Ascoli in B avrebbe contattato il classe '94 mettendo sul piatto un accordo biennale con adeguamento in caso di promozione in Serie A. Si attende una risposta da parte del calciatore, che inizierebbe una nuova fase della sua carriera ancora nel nostro paese.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.