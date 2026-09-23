Lazio, Provstgaard e l'addio di Romagnoli: "Da quando è andato via..."

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Nel parlare della nuova stagione con la maglia della Lazio, Oliver Provstgaard ha citato anche l'addio di Alessio Romagnoli, che in estate ha lasciato la Capitale per firmare con l'Al Sadd in Qatar. Di seguito le sue dichiarazioni direttamente dal ritiro della Nazionale danese: "La Nazionale? Penso che sia fantastico. Voglio far parte di un progetto in cui poter dimostrare il mio valore ed essere uno dei giocatori che si assumono delle responsabilità. Mi sento pronto, è un'opportunità sia per me che per gli altri. È successa la stessa cosa alla Lazio quest'estate, quando è andato via Romagnoli. Giocava nel mio ruolo e ora tocca a me assumermi maggiori responsabilità e giocare di più".