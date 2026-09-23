Ex Lazio | André Anderson vince la causa contro il San Paolo: cos'è successo
23.09.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Buone notizie per André Anderson. L'ex centrocampista della Lazio ha vinto una causa contro il suo ex club. Si tratta del San Paolo, che dovrà pagare due milioni di reais alla società del calciatore, la Datasoccer Sports LTDA. Il caso riguardava il mancato pagamento di alcune rate tra maggio 2022 e giugno 2023, quando André Anderson vestiva proprio la maglia del club brasiliano ed era infortunato. Adesso invece il classe '99 ha iniziato una nuova avventura in patria in Serie D con il Pouso Alegre.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.