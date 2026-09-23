Lazio, Rocca spiega: "Lotito non si può cacciare. Ma ecco cosa si può fare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Globo, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha parlato del caso Lotito, del suo rapporto con i tifosi della Lazio e della contestazione in atto vista la frattura ormai insanabile nel loro rapporto. Di seguito le sue parole: "Non si può cacciare Lotito, ma lo si può richiamare ad aver un comportamento corretto, cosa che non ha avuto nei confronti dei tifosi della Lazio, e a migliorare la sua capacità di comunicare con la tifoseria. Questo è ciò che ha rotto il rapporto con la gente. Se il rapporto si può risanare? Secondo me no. È lui che deve comprendere, la decisione è in mano a lui".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03