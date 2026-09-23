Lazio, Taylor ricorda l'Ajax: "Ha un posto speciale nel mio cuore"

Il passato all'Ajax non si dimentica. Parola di Kenneth Taylor, che ha parlato ai microfoni di Voetbal Primeur direttamente dal ritiro della Nazionale olandese. Il centrocampista della Lazio ha spiegato il rapporto che ha con il club di Amsterdam, che ha lasciato lo scorso gennaio per trasferirsi nella Capitale. Di seguito le sue parole: "L'Ajax avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, sia come giocatore che come tifoso. Cerco sempre di guardare le loro partite. Sono ancora in contatto con alcune persone, ma molti giocatori se ne sono andati. Wijndal è ancora lì, c'era anche Fitz-Jim ma ora è andato via pure lui".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03