Lazio, Provstgaard racconta Gattuso: "È un grande allenatore..."

Parlando dal ritiro della Danimarca, Oliver Provstgaard ha espresso il suo pensiero sull'inizio di stagione della Lazio e del lavoro fatto fin qui da Gattuso in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni sul tecnico biancoceleste: "Gattuso è davvero un grande allenatore. Probabilmente è un po' più pacato rispetto a quando era calciatore, anche se non l'ho visto giocare molto. Ma ha ancora un grande fuoco dentro ed è un aspetto che noi come squadra, e io personalmente, apprezziamo molto. È riuscito a trasmettere tanta energia al gruppo e in campo, dove abbiamo vinto molte partite grazie alla grinta".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03