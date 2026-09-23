Lazio, Rocca ancora su Lotito: “C’è chi dice che sia romanista…”

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Altre dichiarazioni di Francesco Rocca a Radio Romanista. Il Presidente della Regione Lazio ha parlato del suo rapporto con il presidente Lotito e di cosa non sta funzionando nel suo comportamento con i tifosi. Di seguito le sue parole.

“L’ultima volta che l’ho incontrato è stato a maggio, quando provai a dargli per l’ennesima volta un suggerimento ma la postura di un presidente di una grande squadra di calcio non può essere quella dell’insulto, del mettersi a tu per tu con i tifosi rispondendo al telefono con parole volgari. Non ricordo Moratti o Sensi o altri avere quel tipo di postura. E poi bisogna assumersi le responsabilità quando le cose non vanno, non è sempre colpa di altri”.

“Quando si sceglie di essere presidenti di società importanti si ha una dimensione pubblica. Penso anche al presidente del Frosinone, Stirpe, un galantuomo che ha ceduto la maggioranza della società a un fondo americano e ha detto ‘Non volevo vedere il Frosinone rischiare ancora una volta la serie B, so che le mie forze possono arrivare fino a un certo punto e quindi per il bene della società ho fatto questa scelta’. Quando il Frosinone retrocesse e lui venne contestato, si assunse la responsabilità anche se magari a sbagliare era stato un allenatore o altro”.

“Alla fine un presidente è un po’ un papà che deve comprendere le legittime frustrazioni, deve sapere dialogare e intercettare i malesseri. Questo è il dovere di un bravo presidente. Non sono mancati momenti di tensione tra i tifosi della Roma e la proprietà ma la famiglia Friedkin ma non ricordo si sia messa a tu pe tu e coi tifosi". Infine ha chiuso con una battuta 'velenosa': "C’è chi dice che Lotito sia romanista, chi lo sa...".