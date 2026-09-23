Lazio, Mattei: "Lotito? Voglio vedere cosa accadrà alle prossime elezioni"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei è tornato a parlare delal protesta dei tifosi della Lazio: “Sono d’accordo con il pensiero del Governatore Rocca, i tifosi della Lazio, ormai, hanno scelto di non seguire più il presidente Lotito perchè troppo diverso dai valori del mondo Lazio. Lui pensa esclusivamente alla parte pratica di tutto e vuole tenere il club in ostaggio con i tifosi che hanno tutti il diritto di non andare in casa sua. La colpa non è dei tifosi che non vanno allo stadio".

"Negli ultimi otto anni, per sette volte il bilancio della Lazio si è chiuso in passivo. E Lotito ci dava lezione di finanza e di economia. Le altre società ci mettono i soldi, non parlarno di scudetti del bilancio e non fanno lezione agli altri".

"Voglio vedere cosa accadrà nelle prossime elezioni. I tifosi della Lazio, nel caso in cui non venisse preso in esame quello che sta accadendo, diranno in molto netto di non votare la maggioranza di governo. E da quello che ci ha detto Mieli, la questione Lazio è finita sul tavolo della Meloni. Vedremo cosa accadrà e cosa deciderà la politica. In questo momento, la maggioranza non può permettersi di perdere troppi voti in un fase c’è un testa a testa con la sinistra".

"Vorrei far notare al presidente Lotito ed al mondo della politica che non un giornale qualsiasi, ma il ‘Times’, ha definito Lotito un superstite in un calcio mondiale di fondi e proprietà straniere per dire che non ha futuro con questo modello di gestione. Il discorso è semplice, calano le entrate ed aumentano le uscite. Aumenta l’indebitamento finanziario e non c’è più liquidità. La rivalutazione di Formello puoi farlo una volta, non ripeterlo in ogni bilancio”.

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