Lazio, Frattesi sul suo ritorno: "Sono felicissimo perché..."

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Durante la conferenza stampa in ritiro con la Nazionale, Davide Frattesi ha parlato delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni all'Inter e della serenità ritrovata una volta tornato alla Lazio. Ecco le sue parole: "Sembro felice come ai tempi del Sassuolo? Sono due tipi di felicità diverse. Questi 3 anni all'Inter ho vissuto momenti non replicabili a livello di emozioni, è stato tanti alti e bassi. Il primo anno è andato tutto liscio, poi alti e bassi, con bassi molto bassi e alti altissimi. Poi in un posto stai benissimo solo se giochi, la verità è questa".

"Ora sono felicissimo perché sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancata lo scorso anno all'Inter. Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino".