Lazio, Taylor svela chi è il rigorista: ecco la gerarchia di Gattuso

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Direttamente dal ritiro della Nazionale olandese, Kenneth Taylor ha parlato della sua esperienza alla Lazio ai microfoni di VoetbalPrimeur. Tra le tante domande gli è stato chiesto anche quale fosse la gerarchia dei rigoristi stabilita da Gattuso: lui è al secondo posto dopo Mattia Zaccagni, che ha segnato dagli undici metri nell'ultima giornata contro il Venezia. Di seguito le sue parole: "Se sono il rigorista? No, quello è Zaccagni, il capitano. Io sono il secondo in lista. Ne ho calciati due ma durante la serie finale, non nei novanta minuti".