Recuperi e ballottaggi: Gattuso ridisegna la Lazio dopo la sosta?

RASSEGNA STAMPA - Recuperi importanti in vista in casa Lazio. Le tre settimane di stop per le nazionali permetteranno a Gattuso di ritrovare infatti in gruppo gli infortunati, da Marusic a Cataldi passando per Rovella e Dele-Bashiru, e di riportare in condizione i calciatori più indietro.

Dopo la sosta quindi, riporta l’edizione odierna del Messaggero, aumenteranno i ballottaggi con esito tutt’altro che scontato. Gattuso a dimostrato finora di dare priorità esclusivamente al responso del campo: chi sta bene gioca, senza guardare in faccia nessuno.

Per questo secondo il quotidiano potrebbe esserci ancora Belahyane in mediana nonostante il recupero già avviato di Cataldi e quello imminente di Rovella: l’ex Verona ha dato risposte importanti e anche lo stesso Gattuso ha voluto sottolineare le prestazioni del calciatore. Valutazioni in corso a Formello, mentre - conclude il quotidiano - qualche chance in più di titolarità sembrerebbe averla Marusic per garantire maggiore equilibrio.