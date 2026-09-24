Lazio, Rovella atteso dagli esami: Gattuso aspetta il recupero

24.09.2026 09:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rovella atteso dagli esami: Gattuso aspetta il recupero

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la ripresa dei lavori in casa Lazio. I biancocelesti torneranno al lavoro venerdì a Formello, quando Gattuso pur dovendo fare a meno degli otto nazionali ritroverà diversi calciatori al rientro dai rispettivi infortuni.

Tra questi potrebbe esserci anche Nicolò Rovella, che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare i progressi, come riporta l’edizione odierna del Messaggero.

Il calciatore della Lazio si sottoporrà infatti a una risonanza magnetica di controllo che chiarirà le condizioni e le tempistiche del rientro agli ordini di Gattuso.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.