Lazio, Gattuso ha riacceso l'entusiasmo: ma la squadra vola basso

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, ma è ancora una squadra tutta da conoscere. Le prime cinque giornate hanno restituito risultati e certezze, senza però mostrare completamente né i difetti né, soprattutto, il potenziale della formazione di Rino Gattuso. Il primo posto in classifica alimenta entusiasmo e speranze europee, anche se il tecnico predica prudenza e conosce bene la differenza, sul piano della qualità della rosa, rispetto a Inter e Roma, appaiate ai biancocelesti in vetta.

Il merito più importante di Gattuso, finora, è forse proprio quello di aver riacceso l'entusiasmo attraverso il lavoro quotidiano. Un approccio intenso e determinato che ha permesso alla squadra di isolarsi dalle tensioni esterne e concentrarsi esclusivamente sul campo. Due mesi di lavoro continuo hanno preceduto la sosta, utilizzata anche per concedere un po' di recupero al gruppo. Ora l'obiettivo è ripartire con ancora più energia, consapevoli che i margini di crescita restano importanti.