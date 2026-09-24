Lazio, Lotito e il commissariamento FIGC: “No comment”. Ma dietro le quinte…

24.09.2026 08:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito e il commissariamento FIGC: “No comment”. Ma dietro le quinte…
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RASSEGNA STAMPA - Pensa ancora al commissariamento della FIGC il presidente della Lazio. Dopo esserne stato uno dei principali fautori, Claudio Lotito non ha abbandonato del tutto l’idea. 

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri il presidente della Lazio ha risposto con un laconico “No comment” a chi gli chiedeva della possibilità di commissariare la Federcalcio, salvo poi agire diversamente a fine evento.

Al termine della presentazione del risultati raggiunti dalla commissione incaricata di analizzare la situazione finanziaria dei club di calcio e di basket, infatti, secondo il quotidiano Lotito si sarebbe intrattenuto a lungo con i presidenti delle varie leghe, proprio per parlare della possibilità di commissariare la FIGC.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.