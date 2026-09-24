Lazio, si avvicina la ripresa a Formello: Gattuso tra gruppo ridotto e rientri
24.09.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il momento del ritorno in campo a Formello. La Lazio si ritroverà all’interno del centro sportivo nella giornata di venerdì, per riprendere i lavori dopo i cinque giorni di pausa concessi da Gattuso.
Proprio il tecnico però, riporta l’edizione odierna del Messaggero, dovrà fare i conti con una Lazio ridotta all’osso soprattutto nei titolari di queste prime cinque uscite, con otto calciatori partiti per raggiungere i rispettivi ritiri con le nazionali.
Se Gattuso ritroverà gli otto nazionali solo a pochi giorni dalla gara contro il Monza, allo stesso tempo l’allenatore della Lazio potrà contare su diversi rientri in gruppo previsti nei prossimi allenamenti, con l’infermeria destinata quindi a svuotarsi.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.