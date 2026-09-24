Lazio, Lotito: “Norme da cambiare, così si favoriscono gli acquisti all’estero”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non ci sta Claudio Lotito. Ancora una volta il presidente della Lazio si scaglia contro le norme del calcio italiano. E, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo fa in Parlamento, dove è stata protagonista la commissione che ha preso ll posto della Covisoc.

Alla Camera dei Deputati è stato infatti presentato un primo bilancio dei risultati raggiunti dalla commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche. Sono stati 1558 i controlli periodici, 1130 quelli invece su adempimenti ammissivi. La Lazio si è vista limitare il mercato in estate e rischia la stessa sorte in inverno, ma Lotito non ci sta. Di seguito le sue parole.

“Le norme si applicano, ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento” ha detto il presidente della Lazio. “Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell'anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l'Iva, poi c'è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all'estero, dove bisogna anticipare meno cassa” ha concluso Lotito.