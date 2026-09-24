Lazio, nuove risorse a centrocampo: Dele-Bashiru al rientro
24.09.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - C’è anche Dele-Bashiru nella lista di calciatori pronti a tornare in gruppo agli ordini di Gattuso sfruttano questa sosta per le nazionali.
Il nigeriano tornerà a disposizione di Gattuso, regalando alla Lazio una soluzione in più a centrocampo. Difficilmente, però, da titolare.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero sarà difficile per Dele-Bashiru scalzare Frattesi e Taylor: più facile immaginare possa diventare un’opzione per far rifiatare i due titolari all’occorrenza.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.