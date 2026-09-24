Lazio, niente Germania per Taylor: Xavi lo lascia in tribuna con l'Olanda
24.09.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Fuori per la prima. Non giocherà contro la Germania, Kenneth Taylor. Come raccontato dal portale nos.nl, il centrocampista della Lazio non è stato inserito tra i convocati per l'impegno di Nations League dell'Olanda, all'esordio di Xavi in panchina. Il ct ha lasciato fuori anche Jurriën Timber e Gjivai Zechiël che siederanno in tribuna insieme al calciatore biancoceleste.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.