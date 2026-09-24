Lazio, Rambaudi: “Isaksen ha qualità ma deve svegliarsi, Tavares…”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato in particolare sui biancocelesti convocati in nazionale. Questo il suo pensiero: “Come possono reagire gli otto biancocelesti convocati in Nazionale? Credo sia importante che vadano a giocare e diano continuità al minutaggio e all’acquisire mentalità”.

“Isaksen, da quello che ho capito dalle parole di Gattuso, ha bisogno di rassicurazioni ma non si tira indietro quando si tratta di lavorare. Ha qualità importanti, però poi deve svegliarsi e speriamo che andando in Nazionale possa succedere”.

“Provstgaard è giusto che vada e continui a prendere consapevolezza dei suoi mezzi, acquisendo anche esperienza internazionale. Tavares ha una testa particolare, non lo consociamo sul campo d’allenamento, come si approccia al lavoro. Gattuso lo ha stimolato, ha collezionato grandi prestazioni, non vorrei che in Nazionale si rilassasse perché magari ritorna ‘appagato’. Ma comunque sono convinto che Gattuso rimetterebbe sui binari giusti”.