Lazio, Pinamonti vuole superare Noslin: la rincorsa alla titolarità

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RASSEGNA STAMPA - Le tre settimane di sosta per le Nazionali rappresentano una grande opportunità per Andrea Pinamonti, che potrà lavorare sulle energie e sulla condizione fisica al fine di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante della Lazio vuole prepararsi al meglio per superare Noslin nelle gerarchie e riprendersi la maglia da titolare. Finora Gattuso lo ha schierato in corso partita contro il Genoa, poi dall'inizio ad Udine, quasi tutto il secondo tempo con il Milan e nei minuti finali a Venezia. Non un avvio particolarmente memorabile, ma il tecnico biancoceleste sa che Pinamonti ha bisogno di tempo.

Attualmente non c'è un titolare inamovibile, l'alternanza con Noslin sarà dettata dai momenti e dalle esigenze delle partite. L'ex attaccante del Sassuolo non ha svolto la stessa preparazione estiva, allenandosi senza la giusta intensità, motivo per cui non è ancora al massimo della condizione. La sosta, dunque, arriva al momento giusto per provare a ritrovare le energie necessarie in vista del prossimo impegno in campionato contro il Monza l'11 ottobre.