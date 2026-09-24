Lazio, Cataldi pronto al rientro: attesa per l’esordio stagionale
24.09.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Scalpita per tornare in campo Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio lo farà a partire da venerdì a Formello, quando il gruppo riprenderà ad allenarsi agli ordini di Gattuso.
Per Cataldi si tratterà in realtà di un ritorno: come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, il centrocampista si è spesso allenato con i compagni nella settimana che ha portato la Lazio alla gara con il Venezia.
Cataldi sarà quindi regolarmente arruolabile per la gara che i biancocelesti giocheranno all’Olimpico contro il Monza alla ripresa del campionato, quando il centrocampista della Lazio proverà la complicata missione di insidiare Belahyane in mediana.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.