La chiave è nella corsa: il dato chiave della Lazio di Gattuso

24.09.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
La chiave è nella corsa: il dato chiave della Lazio di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Testimonianze video e conferma dalle interviste: il primo ritiro estivo della Lazio agli ordini di Gattuso è stato intenso e faticoso per la squadra biancoceleste. I risultati, però, si sono visti sul campo in queste prime giornate di campionato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, infatti, la Lazio ha sempre corso più dei propri avversari nelle prime cinque giornate di Serie A: dai 115 km a Bologna ai 118 di Venezia.

Intensità di squadra e nei singoli: quando la Lazio va a questa velocità diventa una squadra difficile da affrontare, quando l’intensità cala aumentano i rischi. Anche per questo Gattuso sfrutterà proprio questo periodo di sosta per un richiamo atletico e per aumentare la continuità che farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla squadra biancoceleste.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.