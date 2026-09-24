Lazio, Kovac convocato dalla Slovenia U19: tutti gli impegni
24.09.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Buone notizie per il giovane Blaz Kovac. Dopo l'esordio con la Lazio Primavera nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus, il centrale classe 2009 è stato convocato dalla Slovenia Under 19 per i prossimi impegni della Slovenia Nations Cup 2026, che si disputerà dal 28 settembre al 4 ottobre. Il ct Muamer Vugdalić l'ha chiamato per affrontare gli impegni contro Emirati Arabi Uniti, Isole Faroe e Qatar. Dopo di che rientrerà a Formello per rimettersi a disposizione della squadra di Punzi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.