NEWS | Sinner salta anche Pechino, quando può tornare in campo
25.09.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Niente da fare, Jannik Sinner non parteciperà neanche a Pechino. A rendere nota la notizia è stato proprio il numero uno al mondo con un video postato sui social: “Ciao a tutti, voglio salutare i tifosi cinesi, sono molto dispiaciuto di dover annunciare di non poter giocare a Pechino quest'anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei... <<< SINNER >>>
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