Frattesi: "Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia"
25.09.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lunga intervista a Dazn per Davide Frattesi nel programma 'My Skills'. Il centrocampista della Lazio ha parlato nuovamente della sua scelta di tornare a Formello dopo tutto il percorso fatto nelle giovanili. Di seguito le sue dichiarazioni: "Giocare per la Lazio è come difendere qualcosa di famiglia: andavo allo stadio con papà e fantasticavamo ogni tanto sulla possibilità di arrivare a giocare in prima squadra allo Stadio Olimpico. È una cosa che è partita tanto tempo fa ed è stata la chiusura di un cerchio per noi, per me, per la mia famiglia e per tutti i miei amici laziali. È stata una cosa molto bella”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.