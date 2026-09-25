Lazio, Rovella scalpita: oggi la risonanza per capire i tempi di recupero

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio quella odierna sarà una giornata davvero importante per capire quando, effettivamente, Nicolò Rovella potrà tornare in campo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport l’ultimo anno per il centrocampista è stato letteralmente da dimenticare. Sarri non ha potuto contare su di lui nella passata stagione, Gattuso lo ha avuto ma poi ha dovuto rinunciarci esattamente dal 30 agosto, dalla gara contro il Genoa, quando si è stirato.

Nella giornata di oggi il centrocampista si sottoporrà a risonanza magnetica per capire in modo definitivo le tempistiche di un suo ritorno che farebbe felice, e non poco, Gattuso che, a centrocampo, era rimasto con Belahyane più Farcomeni e Przyborek.

A Rovella Gattuso, chiede quello che ha già chiesto agli altri compagni di reparto: aggressività e di essere decisivo nella due fasi, una sorta si play-mastino, che a Rovella quando è in forma riesce benissimo.

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