Ex Lazio | Scaloni sul rinnovo con l'Argentina: "Non ci sono novità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Scaloni è intervenuto ai microfoni dei media al centro Sportivo dell'AFA, dove è in ritiro con la Nazionale Argentina per la preparazione delle prossime amichevoli. Il CT è intervenuto in merito al suo futuro, specificando che non ha ancora incontrato il numero uno della Federazione, Claudio Tapia, per discutere di un eventuale rinnovo di contratto. Di seguito le sue parole: "Non ci sono ancora novità. Mi riunirò con il presidente in questi giorni. Ieri stavamo per riunirci ma sono dovuto andare dal dentista e non abbiamo potuto. Oggi lui è in Paraguay. Parleremo...c'è la massima predisposizione a sedersi, ma quando dovremo comunicare qualcosa, lo faremo. Per ora rimane tutto uguale".