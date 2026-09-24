Player Of the Month, anche un calciatore della Lazio tra i candidati
24.09.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’EA SPORTS FC ha reso noti i candidati per eleggere il Player Of the Month di agosto-settembre, quindi di queste prime giornate di campionato.
Tra loro c’è anche Davide Frattesi protagonista di un inizio campionato da incorniciare con 3 gol messi a segno. Insieme al calciatore biancoceleste anche Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan).
Si potrà esprimere la propria preferenza fino a domenica 27 settembre sul sito della Lega Serie A.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide