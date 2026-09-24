Player Of the Month, anche un calciatore della Lazio tra i candidati

24.09.2026 14:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Player Of the Month, anche un calciatore della Lazio tra i candidati

L’EA SPORTS FC ha reso noti i candidati per eleggere il Player Of the Month di agosto-settembre, quindi di queste prime giornate di campionato. 

Tra loro c’è anche Davide Frattesi protagonista di un inizio campionato da incorniciare con 3 gol messi a segno. Insieme al calciatore biancoceleste anche Kvernadze (Frosinone), Maldini (Cagliari), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Rabiot (Milan).

Si potrà esprimere la propria preferenza fino a domenica 27 settembre sul sito della Lega Serie A.  

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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