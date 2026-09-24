Lazio, Mattei: “Lotito contro tutti per salvare una gestione ormai finita”
24.09.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Il giornalista analizza le recenti parole di Claudio Lotito e la situazione in casa Lazio. Di seguito il suo pensiero.
“La tematica del giorno riguarda la commissione legata ai bilanci, al mercato, quella presieduta da Atelli e ciò che sta cercando di fare, andando come sempre contro mano, Lotito”.
“Il presidente sta provando a cambiare tutto, come sempre, consapevole delle sue problematiche economiche. Sta andando contro tutti e tutto per salvare la sua gestione, che ormai è finita; lui lo sa ma non lo accetta. Non riuscirà ad imporre le sue condizioni, che sono fuori del mondo. Vuole salvare la sua gestione, non il calcio”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.