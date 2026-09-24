Lazio, Mattei: “Lotito contro tutti per salvare una gestione ormai finita”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Il giornalista analizza le recenti parole di Claudio Lotito e la situazione in casa Lazio. Di seguito il suo pensiero.

“La tematica del giorno riguarda la commissione legata ai bilanci, al mercato, quella presieduta da Atelli e ciò che sta cercando di fare, andando come sempre contro mano, Lotito”.

“Il presidente sta provando a cambiare tutto, come sempre, consapevole delle sue problematiche economiche. Sta andando contro tutti e tutto per salvare la sua gestione, che ormai è finita; lui lo sa ma non lo accetta. Non riuscirà ad imporre le sue condizioni, che sono fuori del mondo. Vuole salvare la sua gestione, non il calcio”.