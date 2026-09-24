Ferrari, a Baku la scelta che fa discutere: McLaren e Red Bull si muovono

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Il weekend di Baku in Formula 1 mette subito in evidenza strategie molto diverse tra i principali protagonisti del Mondiale. Alcune squadre hanno scelto di intervenire in terra azera mentre altre hanno preferito seguire una strada differente. Ferrari arriva in Azerbaijan con un approccio che inevitabilmente farà discutere, soprattutto alla luce del lavoro portato avanti dai rivali diretti. Il confronto in pista dirà se la scelta di Maranello sarà stata corretta oppure rischiosa. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Ferrari Baku 2026 <<<