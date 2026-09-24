Venezia, il diesse Antonelli: "Visti miglioramenti contro la Lazio, ma..."

Il direttore sportivo e General Manager del Venezia Filippo Antonelli è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sull'inizio di stagione della squadra di Stroppa, che sarà confermato in panchina nonostante le prime cinque sconfitte. L'ultima è arrivata contro la Lazio di Gattuso. Di seguito le sue parole.

"Bisogna parlare di questo momento che stiamo vivendo, è proprio in questo momento di difficoltà che voglio parlare con grande senso di responsabilità, dando una direzione come ho sempre fatto. Tutti insieme abbiamo analizzato cosa potessimo fare meglio, qualcosa di buono lo abbiamo iniziato a vedere contro la Lazio. Ci sono stati miglioramenti incoraggianti. Per questo abbiamo preferito prenderci il tempo necessario, informando anche Stroppa che c'erano ragionamenti in corso, prima di arrivare alla decisione ufficiale. Non dovevamo dare una risposta veloce all'esterno, ma la risposta più giusta per il Venezia. Stroppa comunque non è stato messo da parte: ha allenato regolarmente lunedì e martedì. Anche dalla squadra sono arrivate parole incoraggianti, come quelle del capitano e di altri giocatori: sono con l'allenatore. Ora però le parole devono lasciare spazio ai fatti. La fiducia deve essere trasformata in senso di responsabilità".

"Nelle prime 4 partite ci sono state due buone prestazioni e passi indietro contro Frosinone e Fiorentina. Con la Lazio c'è stata una solidità difensiva migliore e abbiamo messo in difficoltà una squadra forte come la Lazio. Questo non basta e non ci deve bastare. Una prestazione migliore non giustifica i non risultati, non cerchiamo buone prestazioni ma punti fondamentali per gli obiettivi. La partita con la Lazio mi aspetto sia una base di partenza. All'inizio ho detto che ci aspettavamo difficoltà, che però sono state superiori alle aspettative. Detto questo penso che Stroppa debba ripartire dalla sfida con la Lazio, che ha mostrato solidità. Mi aspetto da lui, dallo staff e dai giocatori che si vada avanti con la sua identità, ma con una solidità difensiva migliore che si è vista in parte con la Lazio".