Iaquinta cita Gattuso: "Che ricordi! Con Pirlo erano come cane e gatto..."

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© foto di Federico De Luca

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Iaquinta ha raccontato la sua Italia del 2006 in vista del nuovo corso azzurro con Roberto Mancini in panchina (ct per la seconda volta). In squadra con lui c'era ovviamente Gennaro Gattuso, ora allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole: "Il nostro segreto? Semplice, stavamo bene insieme. Eravamo uno spogliatoio di pazzi, consapevoli di poter raggiungere un sogno. E poi… quanti scherzi! Pirlo e Gattuso erano come cane e gatto, ma anche Materazzi, De Rossi e Totti, era un continuo prendersi in giro. E poi eravamo umili: molti di noi arrivano da squadre di provincia".