Lazio | Frattesi e la "non-sfida" con Milinkovic: "Altrimenti porta sfiga"
25.09.2026 16:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Lunghissima chiacchierata di Frattesi con Hernanes ai microfoni di Dazn. Il passato all'Inter, il presente alla Lazio e non mancano parole nei confronti degli obiettivi da raggiungere, a partire dai record dei "grandi" di casa Lazio.
Al termine dell'intervista, viene menzionato anche Milinkovic-Savic, a cui i tifosi biancocelesti sono ancora profondamente legati. Considerati i gol di Frattesi nelle prime giornate, il paragone è presto fatto.
"Spero in nuove gioie, anche che vadano vicino a quelle. Il record di Milinkovic di 12 gol? Non dico niente se no porta sfiga (ride, ndr)”, le parole del centrocampista.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.