Lazio, Tavares è tornato: è tra i migliori in questo inizio stagione in Serie A
RASSEGNA STAMPA - L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha stilato una lista dei migliori esterni d’attacco di queste prime cinque giornate del campionato di Serie A.
Da Cacciamani del Torino passando per Favasulli fino a Moreira non poteva mancare una menzione speciale per Nuno Tavares. Del resto i numeri di questo inizio campionato parlano chiaro: già 2 assist in cinque gare ma soprattutto la sensazione che quando parte sulla fascia può sempre creare pericoli all’avversario.
Tavares sembra essere tornato quello di due anni fa, quello della Lazio di Baroni, che chiuse con 10 assist alla fine del campionato. Nella scorsa stagione tantissime difficoltà con Sarri e anche in estate il portoghese sembrava essere sempre sul punto di salutare.
Gattuso ha il merito di aver aver creduto in lui e adesso Nuno-Express è finalmente ripartito.
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