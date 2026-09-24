Italia - Belgio, 1’ silenzio per Mazzola e ricordo Baresi: c’è l’ok della Uefa
24.09.2026 23:15 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
Italia - Belgio di Nations League sarà l’occasione per ricordare due leggende azzurre recentemente scomparse. Prima del fischio d’inizio ci sarà 1’ di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scomparso la scorsa settimana.
Nel pre-partita verrà ricordato anche Franco Baresi, venuto a mancare lo scorso 31 luglio. La Figc ha fortemente voluto omaggiare due simboli del calcio italiano e ora è arrivato anche l’ok della Uefa.
autore
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.